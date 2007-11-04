Лідер опозиції попереджає Президента, щоб не зволікав з формуванням уряду

10:11, 04 листопада 2007
Політика
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Цю заяву Дональд Туск зробив в Лондоні

Лідер польської опозиції, що перемогла на парламентських виборах, Дональд ТУСК попередив Президента Польщі Леха КАЧИНЬСЬКОГО і прем`єр-міністра Ярослава КАЧИНЬСЬКОГО про неприпустимість зволікання у формуванні нового уряду.

Як передає ІТАР-ТАРС, цю заяву він зробив в Лондоні, де перебував з приватним візитом.

Д.ТУСК закликав нинішнього прем`єр-міністра якнайшвидше піти у відставку і не блокувати процес формування нового Кабінету. До Президента Д.ТУСК звернувся із закликом якнайшвидше передати йому повноваження формування нового уряду.

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