КПУ ініціює створення нового Комінтерну

Комуністична партія України ініціює створення нового Комінтерну.

Про це заявив другий секретар ЦК КПУ, народний депутат V скликання Ігор АЛЕКСЄЄВ на Міжнародній зустрічі комуністичних і робітничих партій, що проходить 3-5 листопада в Мінську.

За його словами, “в умовах глобалізації світового капіталу, нам, комуністам, усім істинно лівим силам, як повітря необхідно посилити процес інтернаціоналізації комуністичного й робітничого руху, процес інтернаціоналізації промислового, аграрного й “білокомірцевого” пролетаріату. Процес інтернаціоналізації всіх людей найманої праці в боротьбі за свої права проти гніту капіталу. Нам потрібен новий, сучасний Комінтерн».

І.АЛЕКСЄЄВ заявив, що Компартія України готова виступити організатором підготовки й проведення Установчої конференції зі створення Комінтерну.

Як повідомляє прес-служба КПУ, в Міжнародній зустрічі комуністичних і робітничих партій “90-та річниця Великої Жовтневої соціалістичної революції. Актуальність і життєвість її ідей. Комуністи в боротьбі проти імперіалізму, за соціалізм” беруть участь представники 69 лівих партій із 62 країн Європи, Африки, Азії, Америки, Австралії.

Із привітанням до учасників і гостей наради звернувся Президент Республіки Білорусь Олександр ЛУКАШЕНКО.