5 вимог опозиції Грузії

Об`єднана опозиція Грузії продовжила свій мітинг перед будівлею парламенту країни на проспекті Руставелі.

Як передає РІА «Новости», перед парламентом зібралися близько 3 тис. осіб. Деякі лідери опозиції знаходяться на мітингу й, звертаючись до присутніх, закликають їх стояти на місці до виконання висунутих Президенту вимог.

Опозиція висуває п`ять вимог – це відставка Михайла СААКАШВІЛІ, проведення парламентських виборів у квітні 2008 року, зміна принципу проведення мажоритарних виборів, зміна принципу комплектації виборчих комісій і звільнення "політв`язнів", які, як стверджує опозиція, перебувають у грузинських в`язницях.

"Я прошу вас зберегти єдність і стояти до переможного кінця. Ось вже сьогодні намітилися ознаки того, що почнеться розкол у президентській партії "Національний рух" і це продовжиться. Найближчими днями ми станемо свідками поглиблення цього процесу, й тоді ми святкуватимемо перемогу", - сказав один із лідерів опозиції, член неурядової організації "Інститут рівноправності" Гіоргій ХАЇНДРАВА.