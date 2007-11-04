КПУ: судячи з дій Ющенка, він категорично не хоче бачити Тимошенко прем’єром

Те, що відбувається в Україні, інакше, як передумовою революції, назвати не можна. Так вважає 1-й секретар Львівського обласного комітету Комуністичної партії України Олександр КАЛИНЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, у розмові з журналістами він висловив переконання, що навесні 2008 року в Україні відбудуться “революційні зміни, а також позачергові президентські та парламентські вибори”.

«Те, що відбувається в українській державі, інакше, як передумовою революції, назвати не можна. Судячи з дій Президента Віктора ЮЩЕНКА, він категорично не хоче бачити лідерку БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО прем’єр-міністром України. Ю.ТИМОШЕНКО, у свою чергу, не хоче обмежити свої апетити стосовно крісла прем’єра та узурпації влади з подальшим прицілом на президентське крісло. Це дає підстави обгрунтованим припущенням, що навесні 2008 року в Україні відбудуться революційні зміни, а також позачергові президентські та парламентські вибори”, - заявив головний комуніст Львівщини.

За його словами, львівські комуністи вже готуються до позачергових виборів Глави держави та парламенту.

О.КАЛИНЮК повідомив, що 7 листопада, з нагоди 90-ї річниці Великої Жовтневої революції, комуністи Львівщини спільно з ветеранськими організаціями області проведуть в обласному центрі масовий мітинг під гаслом: «Революція триває!».