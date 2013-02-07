«Свобода» закликає Фюле сприяти тому, щоб ЄС визнав Голодомор геноцидом

ВО ”Свобода” закликає Комісара ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефана Фюле сприяти визнанню усіма країнами-членами Європейського Союзу Голодомору 1932–33 років геноцидом української нації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ”Свободи”, про це сьогодні під час зустрічі народних депутатів України з Ш.Фюле заявив заступник голови фракції «Свобода» Андрій Мохник.

«Значна частина країн ЄС уже визнала Голодомор геноцидом української нації. Водночас ми би просили сприяння з боку Європейського Союзу щодо визнання Голодомору геноцидом і засудження цього злочину усіма країнами-членами ЄС» – сказав А.Мохник.