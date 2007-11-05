Азаров вважає, прийшов час сказати людям правду

Єдине, що загрожує Україні, – це популізм. Таку думку висловив перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола Азаров в інтерв`ю телеканалу "НТН".

"Проблем настільки багато, що зараз головна небезпека – це популізм, це постійні вибори, постійна політична нестабільність", - відзначив М.Азаров. За його словами, це постійне відвернення сил, коштів, ресурсів від головної мети. "А головна мета – це створення сучасного суспільства, сучасної економіки. Це вимагає дуже великих зусиль", - підкреслив перший віце-прем`єр.

Міністр зазначив, що диспропорції, що виникли за останні роки, створені свідомо певними політичними силами, які боролися за владу. "Ось зараз треба людям, нарешті, говорити правду. Правду про те, що ми можемо споживати тільки те, що виробляємо. Що чим більше ми виробляємо, тим більше ми можемо споживати", - сказав М.Азаров.

"Питання не в перерозподілі полягає, а в організації виробництва. Питання стоїть в модернізації нашої економіки, в тому, щоб перевести її на інвестиційний хід розвитку. Ми повинні вирішувати проблеми, які у нас є в нашій енергетиці. Ми можемо залишитися без електроенергії через 3-4 роки", - заявив чиновник.

ЛIГАБiзнесIнформ