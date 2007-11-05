Омельченко подав до суду на Кільчицьку

Колишній мер Києва Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО подав позов до Шевченківського районного суду Києва з проханням захистити його честь і гідність, які, на його думку, принизила заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КМДА.

Зокрема, О.ОМЕЛЬЧЕНКА образили слова Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ в інтерв’ю газеті «Хрещатик», що «ОМЕЛЬЧЕНКО завжди небезкорисливо ставився до комунального майна, про це свідчать очевидні факти. У спадок від Олександра Олександровича залишилися всього лише 3 комунальні ринки, приватизовано більше чотирьох десятків приміщень медичних установ, а замість 90% гастрономів, хлібних і молочних магазинів з’явилися ігрові автомати, магазини дорогого одягу. Така доля спіткала і землю Київської міської лікарні, в народі відомої як Жовтнева...»

Коментуючи факт подачі позову І.КІЛЬЧИЦЬКА наголосила, що її здивував цей крок О.ОМЕЛЬЧЕНКА. Вона зазначила, що вибачиться перед колишнім мером, як він цього вимагає, але якщо це буде рішення суду. “Він хоче, щоб я вибачилась перед ним і… спростувала зазначені вище відомості. Що ж, я із задоволенням вибачусь, якщо суд покаже ті овочеві, хлібні та молочні магазинчики, які обслуговували киян за часів Радянського Союзу”, - сказала вона.

При цьому І.КІЛЬЧИЦЬКА долала, що публічно вибачиться, але тільки тоді, коли “суд знайде більше, ніж 3 комунальних ринки, старе керівництво яких, між іншим, працювало здебільшого на власні інтереси”.

При цьому вона висловила впевненість, що лідер НУ-НС Юрій ЛУЦЕНКО взяв О.ОМЕЛЬЧЕНКА у свій список, то не для того, щоб “знову висунути його на посаду міського голови”. “ЛУЦЕНКО й сам не приховує своєї зацікавленості в посаді мера Києва і йому потрібен «хороший консультант», - сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА.