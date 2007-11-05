СПУ: горе Олександра Мороза від його розуму

У суботу делегати XVII конференції київської міської організації Соціалістичної партії (СПУ) підвели підсумки останньої виборчої кампанії. Відповідальною за поразку на парламентських виборах була названа креативна група виборчого штабу на чолі з Ярославом Мендусем, пише Коммерсантъ-Україна . Проте в підсумковій ухвалі столичні соціалісти уникли конкретики, назвавши головною причиною поразки системну кризу в партії.

Вперше за 16 років існування Соцпартії її керівництво проігнорувало конференцію київської міської організації СПУ, що відбулася у суботу в Будинку культури заводу "Більшовик". "Це волаюча неповага до столичної організації! Думаю, члени політвиконкому не прийшли тому, що ми маємо “нахабство” критикувати керівництво і вимагати якихось змін", - під аплодисменти залу заявив народний депутат V скликання Євген Філіндаш.

Пошуку винних у провалі виборчої кампанії Соцпартії, за яку в Києві проголосувало 1,61% виборців (для порівняння – на виборах 2006 року за СПУ проголосувало 5,51% жителів столиці), делегати конференції присвятили більше трьох годин. Більше всього критичних зауважень було зроблено на адресу секретаря політради СПУ Ярослава Мендуся, який керував на виборах рекламно-агітаційною кампанією партії. "У нас була не креативна група, а, як зараз говорять в партії, “кретинна група”. У рекламних роликах глава МВС Василь Цушко як останній дільничний розповідав, на скільки відсотків у нас почали менше грабувати і вбивати. В результаті на виборчій ділянці в госпіталі МВС з 300 чоловік за СПУ проголосувало 12", - сказав голова контрольної комісії Анатолій Ікранов. "Так, нам треба припинити практику, коли партією керують “сірі кардинали”, - підтримав пана Ікранова глава фракції СПУ в Київраді Михайло Степанов.– Хай усі Мендусі йдуть у первинні організації!"

Примітно, що звинувачувати в поразці на парламентських виборах голови СПУ Олександра Мороза ніхто з виступаючих не наважився. Навпаки, половина з них визнала за необхідне заочно засвідчити панові Морозу особисту відданість. "Горе Олександра Мороза від його розуму. Він розраховував на розумних, а виявилось, що більшість виборців примітивні люди", - з образою в голосі заявив представник подільської районної організації Петро Чугунов. Серед прорахунків соціалістів на виборах він також назвав низьку організацію роботи по роздачі пенсіонерам продуктових пайків і якість підготовки агітаторів. "Часто в місцях роздачі пайків виникали сварки, оскільки продуктів на всіх не вистачало, - повідомив пан Чугунов.– З “дітьми війни” на виборах у нас працювали “діти війни”. І ті й інші пенсіонери, і, кажучи звичною мовою, “укатати” велику кількість людей у них не виходило".

Закінчивши обговорення підсумків виборчої кампанії СПУ, учасники конференції прийняли ухвалу, формулювання якої виявилися куди більш розпливчаті, ніж заяви, зроблені під час обговорення. "Непроходження СПУ у Верховну раду є результатом системної кризи в партії", - сказано в ухвалі.