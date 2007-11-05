Соціалісти переживають, що Симоненко без них не впорається
Бокий назвав причину
Член Соціалістичної партії України Іван БОКИЙ переконаний, що комуністи не зможуть впоратися із соціальними завданнями, які покладені на ліві рухи.
Як повідомили УНІАН у прес-службі СПУ, про це він заявив в ефірі радіо "Ера-FM".
За словами І.БОКОГО, причиною цього є той факт, що “сповідуючи розумну ідею соціальної справедливості, яку також сповідують і соціал-демократи і соціалісти, комуністи не мають тих ринкових механізмів, які можуть розв’язати усі соціальні проблеми, що стоять перед суспільством”. На його думку, повернутися до того, що було, не вдасться, оскільки Україна вже втягнута в світовий економічний, політичний процес. „Тобто ми повинні, зважаючи на закони ринку, змусити ринок працювати на людину. Це під силу тільки соціалістам і соціал-демократам”, - заявив І.БОКИЙ.
При цьому представник СПУ висловив думку, що українські ліберали також ніколи не були зацікавлені у тому, щоб вирішувалися соціальні проблеми. “Ліберальні сили, на жаль, не зможуть вирішити той огром соціальних проблем, який стоїть перед Україною, з дуже простих причин: тому що ліберали дбають, передусім, про прибутки бізнесу”, - сказав він.
І.БОКИЙ вважає, що український електорат дуже швидко звільниться від ілюзій щодо того, що можна виконувати якісь невиконанні обіцянки. “Треба по-іншому ставитися до вибору людей до парламенту. Треба обирати тих, хто має серйозні програми, якщо ці програми реальні, якщо вони спираються і на наші можливості матеріальні, на наші можливості трудових ресурсів, у тому числі і на досвід міжнародний”, - додав член СПУ.