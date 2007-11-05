Тележурналісти розпочинають кампанію «Не продаємося!»
12:00, 05 листопада 2007Політика
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На зміну темникам прийшла “джинса”?
Тележурналісти починають кампанію проти так званої “джинси” (замовних матеріалів) – «Не продаємося!» Як повідомляє Телекритика, провідні ведучі, редактори та кореспонденти загальнонаціональних телеканалів об’єдналися в боротьбі проти замовних матеріалів.
Останні вибори призвели до небаченого розквіту «джинси» на телебаченні, яка стала справжньою індустрією. Тележурналістам відома внутрішня схема цієї індустрії, і вони розробили план, як її можна зруйнувати.
Цей план буде оприлюднений у вівторок, 6 листопада у Києві. О 12:00 в парку Шевченка (напроти Червоного корпусу Університету)...
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