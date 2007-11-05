Тележурналісти розпочинають кампанію «Не продаємося!»

Тележурналісти починають кампанію проти так званої “джинси” (замовних матеріалів) – «Не продаємося!» Як повідомляє Телекритика, провідні ведучі, редактори та кореспонденти загальнонаціональних телеканалів об’єдналися в боротьбі проти замовних матеріалів.

Останні вибори призвели до небаченого розквіту «джинси» на телебаченні, яка стала справжньою індустрією. Тележурналістам відома внутрішня схема цієї індустрії, і вони розробили план, як її можна зруйнувати.

Цей план буде оприлюднений у вівторок, 6 листопада у Києві. О 12:00 в парку Шевченка (напроти Червоного корпусу Університету)...