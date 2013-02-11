Кожара заявив про звуження ролі ЄС як міжнародного гравця

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.Кожара сказав під час виступу на Експертному форумі «Україна-2013» в Інституті Горшеніна.

Міністр зазначив, що ЄС дедалі більше зосереджується на внутрішніх проблемах. «Звужується його роль як міжнародного гравця. Ніхто не знає, що буде з Євросоюзом через кілька років. Чи відбудеться розлучення Великої Британії та ЄС? І чи не стане, наприклад, Едінбург столицею нової європейської держави?»,- сказав він.

Л.Кожара вважає ключовою проблемою те, що світ стає все більше непередбачуваним. «Посилюється значущість подій, які американські футурологи звуть «дикими картами» і які Нассім Талеб назвав «чорними лебедями», - важкопрогнозованих подій, вплив яких буває, втім, вирішальним»,- сказав він. Л.Кожара зазначив, що непередбачуваність пов'язана насамперед із світовою фінансовою та економічною кризою, яка ставить багато запитань.