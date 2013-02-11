Кожара заявив про звуження ролі ЄС як міжнародного гравця
Міністр закордонних справ України Леонід Кожара вважає, що роль Європейського Союзу як міжнародного гравця звужується.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.Кожара сказав під час виступу на Експертному форумі «Україна-2013» в Інституті Горшеніна.
Міністр зазначив, що ЄС дедалі більше зосереджується на внутрішніх проблемах. «Звужується його роль як міжнародного гравця. Ніхто не знає, що буде з Євросоюзом через кілька років. Чи відбудеться розлучення Великої Британії та ЄС? І чи не стане, наприклад, Едінбург столицею нової європейської держави?»,- сказав він.
Л.Кожара вважає ключовою проблемою те, що світ стає все більше непередбачуваним. «Посилюється значущість подій, які американські футурологи звуть «дикими картами» і які Нассім Талеб назвав «чорними лебедями», - важкопрогнозованих подій, вплив яких буває, втім, вирішальним»,- сказав він. Л.Кожара зазначив, що непередбачуваність пов'язана насамперед із світовою фінансовою та економічною кризою, яка ставить багато запитань.