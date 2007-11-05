Партія регіонів не готова віддати прем`єрське крісло

Відповідаючи на запитання газети «День», один з лідерів Партії регіонів Борис Колесников підтвердив свою готовність знаходитися в одній коаліції з Юрієм Луценком.

«Це абсолютно правильно: жодні особисті стосунки не можуть перешкодити об`єднувальному процесу в країні. Я своїх слів ніколи назад не беру, - сказав Колесников. - Але питання в іншому. Питання в тому, що, повторюся, тут нічого особистого немає, абсолютно. Що ж до широкої або вузької коаліції, то я упевнений в одному: коаліція повинна бути об`єднуючою, в ній повинні бути рівно представлені інтереси всього українського народу. Якщо коаліція об`єднає Україну – це порядок, а якщо коаліція радикалізує відносини в суспільстві, це, відповідно, безлад».

В той же час він спростував заяви окремих членів Партії регіонів про те, що вони готові в інтересах створення широкої коаліції принести на вівтар коаліційної дружби свої прем`єрські амбіції.

«Завдяки українським законам і українській Конституції, уряд грає домінуючу роль в системі влади. Тому Партія регіонів, як переможець виборів, не готова віддати прем`єрське крісло», – заявив Колесников.

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