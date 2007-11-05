Ющенко призначив Плачкова своїм радником
12:25, 05 листопада 2007Політика
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Текст указу - на офіційному сайті глави держави
Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом № 1062/2007 призначив Івана ПЛАЧКОВА радником Президента України.
Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави.
Як повідомляв УНІАН, 1 листопада Президент своїм указом звільнив І.ПЛАЧКОВА з посади голови Одеської обласної державної адміністрації. Він обіймав цю посаду з серпня 2006 року.
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