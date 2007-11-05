Регіонали хапатимуть помаранчевих за руки

Фракція Партії регіонів блокуватиме голосування картками членів БЮТ і НУ-НС, які не будуть присутні на засіданнях Верховної Ради.

Про це в коментарі газеті «Дело» від 5 листопада заявив кандидат в народні депутати від Партії регіонів Василь ХАРА.

Він зазначив, що голосування картками депутатів, що відсутні в залі, суперечить статті 84 Конституції України, де сказано, що кожен депутат зобов`язаний натискати кнопку особисто. В.ХАРА підкреслив, що Партія регіонів контролюватиме дотримання конституційної норми. «Способів багато: від інтелігентного - звернення до головуючого у Верховній Раді, аж до фізичного втручання», - сказав він. При цьому В.ХАРА не виключив, що його соратники можуть вихоплювати картки голосування і блокувати роботу парламенту, якщо голосування видасться їм нечесним. Цивілізованіший шлях, за його словами, - оскарження рішень ВР в Конституційному суді.