Завтра суд розгляне позов УДАРу до Рибака

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «УДАРу».

Засідання відбудеться о 15.00 за адресою: Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корп.1. Справу розглядатиме суддя Ігор Погрібніченко.

У своєму позові «УДАР» вимагає визнати протиправними дії та бездіяльність спікера під час голосувань у Верховній Раді. Зокрема, йдеться про неособисте голосування провладних депутатів за звільнення з посади голови Нацбанку Сергія Арбузова і призначення на цю посаду Ігоря Соркіна, зазначається в повідомленні.