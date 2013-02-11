Завтра суд розгляне позов УДАРу до Рибака
19:21, 11 лютого 2013Політика
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12 лютого відбудеться попереднє засідання Окружного адміністративного суду Києва за позовом партії «УДАР» до голови Верховної Ради України Володимира Рибака.
УДАРу не сподобалось, як звільняли Арбузова
Про це УНІАН повідомили у прес-службі «УДАРу».
Засідання відбудеться о 15.00 за адресою: Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корп.1. Справу розглядатиме суддя Ігор Погрібніченко.
У своєму позові «УДАР» вимагає визнати протиправними дії та бездіяльність спікера під час голосувань у Верховній Раді. Зокрема, йдеться про неособисте голосування провладних депутатів за звільнення з посади голови Нацбанку Сергія Арбузова і призначення на цю посаду Ігоря Соркіна, зазначається в повідомленні.
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