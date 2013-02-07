Єфремов: Усі три дні Арбузов вмовляє опозицію розблокувати ВР

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов повідомив, що перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов намагається переконати опозицію розблоковувати роботу Верховної Ради, щоб приймати запропоновані урядом законопроекти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов сказав на брифінгу.

За його словами, «три дні у всіх наших нарадах бере участь перший віце-прем'єр-міністр України С.Арбузов, який вмовляє всіх наших колег розпочати роботу, оскільки накопичилася значна кількість документів від Кабінету міністрів України, які мають стати законами, щоб вирішити, перш за все, фінансові питання, які так важливі сьогодні для розв’язання проблем нашої держави». О.Єфремов підкреслив, що «ми знову просиділи більше години в кабінеті спікера парламенту, намагаючись знайти компроміс щодо рішення питань». «Домовилися про щось, домовлятися знову і на цьому розійшлися. Ніякого конструктивного просування вперед щодо розв’язання питань немає», - підкреслив він.

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О.Єфремов повідомив, що під час зборів фракції ПР деякі народні депутати виступили з таким «сумлінним поняттям», що не можна одержувати гроші за ті дні, коли парламент не працював. За його словами, коли буде оформлено рішення про те, щоб відмовитися від зарплати, журналістам буде повідомлено.