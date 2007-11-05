Комуністи здалися в ЦВК

У Центральну виборчу комісію України надійшли документи для реєстрації народних депутатів, обраних за списком Комуністичної партії України, повідомила секретар ЦВК Тетяна Лукаш.

Тим часом, у ЦВК продовжують надходити документи для реєстрації народних депутатів, обраних за списками блоку Наша Україна - Народна самооборона.

В той же час від Партії регіонів і Блоку Литвина поки такі документи не надійшли по жодному з кандидатів.

Лукаш також повідомила, що на засіданні у понеділок ЦВК зареєструє частину депутатів, обраних за списком Компартії, і продовжить реєстрацію депутатів від БЮТ і НУ-НС.

За її словами, в ЦВК не надходили документи про відмову від депутатського мандата ні від кого з кандидатів.

2 листопада ЦВК зареєструвала 208 вибраних народними депутатами, в основному від Блоку Юлії Тимошенко, а також від блоку Наша Україна - Народна самооборона.

ЦВК почала реєстрацію депутатів ВР 31 жовтня. Цього дня комісія зареєструвала 94 депутати, обраних від Блоку Юлії Тимошенко.

За підсумками позачергових виборів 30 вересня Партія регіонів одержить 175 депутатських мандатів, Блок Юлії Тимошенко - 156, блок Наша Україна - Народна самооборона - 72, Комуністична партія - 27, Блок Литвина - 20 мандатів.

Корреспондент