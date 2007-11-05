У Нашій Україні вважають, що Литвин націлився на крісло президента

Володимир Литвин готується в президенти. Таку думку в інтерв`ю "ІнтерМедіа консалтинг" висловив нашоукраїнець Павло Жебрівський.

"На моє глибоке переконання, Литвин узяв старт на президентську кампанію. Він продовжує тематику такого-собі миротворця. Його позиція на сьогодні – позиція Троцького – ні війни, ні миру", - скель Жебрівський.

За словами політика, "консультації (між НУ-НС і Блоком Литвина) якісь проводяться, а переговорів як таких на сьогоднішній день немає. Житомирська заява Литвина - ще одне яскраве тому підтвердження".

Як повідомлялося, лідер Блоку свого імені Володимир Литвин, виступаючи в Житомирі у суботу, сказав, що не бажає бути спікером у майбутньому парламенті.