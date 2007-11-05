Кого українці хочуть бачити на посаді прем`єра (опитування)

35% українців хочуть бачити на посаді прем`єр-міністра України лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, такий результат показало опитування, проведене ТОВ «ФГД-Україна» в період з 18 до 28 жовтня 2007 року.

Про це повідомив генеральний директор «ФГД-Україна» Олександр БУХАЛОВ сьогодні на прес-конференції в Києві. (Компанія ТОВ «Фонд громадська думка - Україна» є партнером російської компанії «ФОМ-Россия» - УНІАН).

За словами О.БУХАЛОВА, на другому місці з результатом 33,5% після Ю.ТИМОШЕНКО виявився нині діючий прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ.

На вищезгаданій посаді Володимира ЛИТВИНА хотіли б бачити 3,1% опитаних, Петра СИМОНЕНКА – 2,3%, Юрія ЛУЦЕНКА – 2%, важко відповісти 9,4%.

У той же час на запитання, кого з політиків хотілося б бачити на посаді голови ВР, 23,6% респондентів назвали В.ЛИТВИНА, 7,3% - Ю.ЛУЦЕНКА, 4,6% - П.СИМОНЕНКА, 3,9% - В.ЯНУКОВИЧА, 3,2% - Ю.ТИМОШЕНКО. Важко дати відповідь 23,4% опитаних.

На запитання, задоволені чи не задоволені результатами дострокових виборів до ВР, задоволеними залишилися 41,9% опитаних, не задоволеними – 41,4%.

На запитання, чи допоможуть минулі вибори вирішити політичну кризу в Україні, 52,9% висловилися негативно й 31,1% опитаних сказали, що допоможуть.

У той же час на запитання, чи зміниться економічна ситуація в Україні після минулих виборів, 33% респондентів сказали, що погіршиться, залишиться без змін – 28,7%, покращиться – 23,9%.

Також, згідно з опитуванням, створення коаліції у ВР за участю БЮТ і НУ-НС 44,8% оцінили позитивно, 42,1% – негативно.

Коаліцію за участю БЮТ, НУ-НС і Блоку Литвина позитивно оцінили 40,7% респондентів, 44,1% - негативно.

Разом із тим, 55,5% опитаних дали негативну відповідь з приводу створення коаліції за участю Партії регіонів і НУ-НС, а 25% - позитивно оцінили таку конфігурацію.

Разом із тим, негативно висловилися за створення коаліції за участю ПР, НУ-НС і КПУ – 54,1%, позитивно 28,3%.

На запитання, щодо коаліції за участю ПР і БЮТ, 66,4% дали негативну відповідь, 13,7% - позитивно поставилися до такої конфігурації.

Опитування проводилося в 160 населених пунктах України. В опитуванні взяли участь 2 тис. респондентів, похибка вибірки становить 2,2%.