БЮТ і НУ-НС обійдуться без Мороза?

Блок “Наша Україна – Народна самооборона” та БЮТ будуть ініціювати проведення засідання підготовчої групи з організації пленарних засідань першої сесії Верховної Ради 6-го скликання, якщо керівництво парламенту 5-го скликання не зробить це в установлений термін.

Про це сьогодні в коментарі УНІАН заявив член підготовчої групи від НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.

Р.ЗВАРИЧ нагадав, що 6 листопада спливає 10-денний термін після офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів, коли має бути проведене перше засідання підготовчої групи. “Однак від керівництва парламенту минулого скликання досі немає інформації, коли може бути проведене перше засідання цієї групи”, - сказав Р.ЗВАРИЧ. Він нагадав, що згідно з регламентом ВР, перше засідання підготовчої депутатської групи скликає голова Верховної Ради України попереднього скликання, а в разі його відсутності - перший заступник чи заступник голови ВР. При цьому, за словами Р.ЗВАРИЧА, згідно з регламентом, якщо керівництво ВР не виконує цих положень, то на 11-й день народні депутати, делеговані до складу підготовчої групи, збираються на її засідання самостійно. Він не виключив, що якщо завтра не буде проведене перше засідання підготовчої групи, то БЮТ та НУ-НС ініціюють його проведення у середу 7 листопада.

При цьому Р.ЗВАРИЧ зазначив, що представник БЮТ Микола ТОМЕНКО, який у минулому скликанні парламенту ВР обіймав посаду заступника голови ВР, не має права скликати перше засідання підготовчої групи, оскільки він достроково склав свої депутатські повноваження.

Він також наголосив, що питання проведення першого засідання підготовчої групи ніяк не пов’язане з питанням реєстрації Центрвиборчкомом обраних народних депутатів. Р.ЗВАРИЧ пояснив це тим, що підготовча група, згідно з регламентом, формується з числа новообраних народних депутатів. Він нагадав, що стаття 99 Закону України “Про вибори народних депутатів України” передбачає, що реєстрація обраних народних депутатів відбувається в 20-денний термін з моменту офіційного оприлюднення результатів ЦВК.

“Тому процес реєстрації обраних народних депутатів та проведення першого засідання підготовчої групи ніяк між собою не пов’язані. Жодних перешкод для проведення засідання групи я не бачу ”, - сказав Р.ЗВАРИЧ.