У БЮТ все ж таки хочуть просканувати кожного нардепа

Нардеп від БЮТ Олег Ляшко за те, щоб один день на тиждень голосувати законопроекти.

Політик заявив ІнтерМедіа Консалтинг, що особисто проголосував би за таку ініціативу: “А чом би і ні? Адже зрозуміло, чим продиктована така ідея. Оскільки в демократичній коаліції буде всього 228 народних депутатів, то буде важко зробити так, щоб вони всі були присутні на кожному засіданні парламенту і голосували за законопроекти”.

“І це не тому, що деякі з них поза парламентом займатимуться бізнесом або відпочиватимуть, але ж можуть бути і об`єктивні причини нез`явлення депутатів, наприклад, хвороба, відрядження і т. д.”, - пояснив він.

Коментуючи припущення, що така норма регламенту дозволить депутатам чотири дні “прогулювати” засідання ВР, а потім в один день зібратися і проголосувати кожен за себе, Олег Ляшко сказав: “Я сподіваюся, що рівень народних депутатів від демократичної опозиції, обраних до парламенту VI скликання, інтелектуально настільки високий, що вони не забуватимуть про те, що потрібно відвідувати засідання ВР”.

Він також висловив упевненість у тому, що депутати від демократичної більшості відповідально підходитимуть до виконання своїх обов`язків, і не порушуватимуть існуючу процедуру ухвалення законодавчих актів, яка передбачає етап підготовки законопроекту, обговорення його в комітетах ВР, а потім і в сесійному залі.

"Бютівець" також нагадав, що раніше Блок Тимошенко вже пропонував прийняти закон, згідно якому народні обранці змогли б голосувати тільки за себе. Цим законом пропонувалося ввести біометричне сканування, тобто можливість проголосувати надавалася би тільки по відбитках пальців.

“Але цей законопроект був відхилений антикризовою більшістю ВР, яка посилалася на складність впровадження такого методу. Я вважаю, що насправді, як в прислів`ї: хто хоче, той шукає можливості, а хто не хоче – причини. Так от, якщо ми хочемо забезпечити явку депутатів на засідання парламенту, то ми можемо подолати складнощі, що виникли щодо впровадження такого порядку голосування”, - підкреслив політик.