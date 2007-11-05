Регіоналам не потрібні очі на потилиці?

Коментуючи можливі дії регіоналів у Верховній Раді у випадку, якщо їхні опоненти намагатимуться голосувати чужими картками, народний депутат, заступник голови парламентської фракції Партії регіонів Михайло Чечетов висловив надію, що помаранчеві не голосуватимуть в Парламенті чужими картками.

«Я думаю, що рівень політичної культури у БЮТ і «Нашій Україні» вже підвищився, і вони все-таки виконають те, що обіцяли, йдучи на вибори, зокрема, те, що закон один для всіх. Вони ж вже не будуть так нахабно одурювати виборців, і голосувати за інших», - цитує Чечетова сайт Партії регіонів.

М. Чечетов також нагадав, що, згідно статті 84 Конституції України, депутат зобов`язаний натискати кнопку особисто, і не має права голосувати карткою свого колеги.

Відповідаючи на репліку, що свого часу депутати від Партії регіонів також не «соромилися» голосувати за інших, він заявив: «Ми ж говоримо про майбутнє! Поки ми дивитиметься назад, то нічого не буде. Ми ніколи не побудуємо майбутнього країни, якщо весь час дивитимемося вперед з поверненою назад головою. Ми живемо за Конституцією і за законами, я нагадаю, що ми були проти виборів. Але хтось йшов на них з гаслом, що закон один для всіх. Так от хай і живуть згідно із законом, не обдурюючи виборців, і хай голосують самі за себе. А ось що з цього вийде – це буде просто цирк».

Він також завірив, що депутати від Партії регіонів і самі не голосуватимуть чужими картками, і не дадуть це зробити іншим.

«Але ми нікому не дозволимо знущатися з Конституції, законодавства, регламенту ВР, і наші дії будуть адекватні діям наших політичних опонентів», - завірив політик.