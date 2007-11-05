Ющенко хоче знати, як держава протидіє злочинності

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив в.о. міністра внутрішніх справ України Михайлу КОРНІЄНКУ в тижневий термін поінформувати про заходи, які вживаються Міністерством внутрішніх справ України для забезпечення належної протидії злочинності в державі та охорони громадського порядку.

Як повідомляє прес-служба глави держави, ці питання, зокрема, обговорювалися під час сьогоднішньої зустрічі В.ЮЩЕНКА з М.КОРНІЄНКОМ, в якій також взяв участь заступник глави Секретаріату Президента України Ігор ПУКШИН.

Під час зустрічі В.ЮЩЕНКО також висловив стурбованість кількістю дорожньо-транспортних пригод в нашій державі. (За 9 місяців 2007 року на автошляхах України сталося 44,7 тис. ДТП, у яких загинула 6521 особа). Глава держави доручив міністру внутрішніх справ у короткий термін підготувати законопроект, який би суттєво підвищив розмір штрафних санкцій за порушення правил дорожнього руху, а також дозволив би працівникам ДАІ застосовувати штрафні санкції до порушників на місці.

Окрему увагу під час зустрічі Президент звернув на заходи, які вживаються органами внутрішніх справ, спрямовані на протидію протиправному захопленню підприємств, земельних ділянок тощо.

Глава держави також звернувся до міністра внутрішніх справ з проханням поінформувати про стан розкриття та розслідування за фактами розбійних нападів на відділення комерційних банків у м. Києві, Запорізькій, Донецькій та інших областях.