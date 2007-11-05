Колесніков: ПР не поступиться кріслом прем’єра – в цьому немає логіки

Відповідаючи на запитання кореспондента газети «День» щодо плюралізму думок у Партії регіонів, народний депутат, заступник глави парламентської фракції ПР Борис Колесніков, крім іншого, зазначив: „Візьміть до уваги: на відміну від наших колег, ми не визначали під час виборів спікерів з тих чи інших питань. Ну, ви можете собі уявити таку ситуацію, щоб зібрати всіх членів партії та сказати: «Ось ви говорите, а ви мовчите»!? Ми абсолютно вільно говорили на виборах і після виборів, також усі мають право висловлювати своє бачення абсолютно вільно. А якщо повернутися до обговорення прем’єрства, то, знаєте, якщо Партія регіонів поступиться цією посадою, у цьому кроці просто не буде логіки. Не буде тому, що партія, яка виграла вибори, відмовившись від посади Прем’єра, залишає відповідальність на собі, віддаючи владу іншим. Це неправильно, не логічно і такого не буде”.

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