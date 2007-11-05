Магера думає, що частина нардепів затягуватиме процес

Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій МАГЕРА виключає можливість відмови окремих кандидатів в народні депутати від партій та блоків, що перемогли на позачергових парламентських виборах, подавати документи для реєстрації народними депутатами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.МАГЕРА заявив сьогодні в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«Ні, не думаю, що не подадуть (мається на увазі документи для реєстрації народними депутатами у ЦВК», - сказав А.МАГЕРА.

При цьому він нагадав, що 16 листопада в 00.00 годин спливає термін реєстрації народних депутатів, однак при цьому А.МАГЕРА не виключає, що окремі кандидати звернуться до ЦВК з проханням з тих чи інших обставин продовжити термін реєстрації.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні ЦВК зареєструвала 223 народних депутати від БЮТ, НУ-НС і КПУ.