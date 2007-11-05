У СБУ кажуть, що не причетні до вбивства Євгена Бондаренка

Управління Служби безпеки України у місті Севастополі спростовує поширену сьогодні інформагентством „Новий регіон” інформацію „Євразійського союзу молоді” про начебто загибель його активіста під час спроби проведення „Русского марша” 4 листопада.

Керівник прес-служби УСБУ в місті Севастополі Юрій КОНДРАТЬЄВ в телефонному інтерв’ю місцевому приватному телеканалу НТС заявив: „Інформація, розповсюджена російським інтернет-виданням про вбивство у Севастополі 4 листопада Євгена БОНДАРЕНКА і причетність до цього СБУ є недостовірною і носить явно провокаційний характер”. Також, за словами Ю.КОНДРАТЬЄВА, „провокаційним і завідомо брехливим є інтернет-повідомлення про те, що в Севастополі начебто відбувся „Русский марш”, і що його було розігнано правоохоронними органами”.

РІА „Новий регіон” сьогодні повідомило, що „скандально відома організація «Євразійський союз молоді” заявляє про загибель свого активіста під час спроби проведення «Имперского марша» у Севастополі. „В зіткненнях з правоохоронними органами загинув наш активіст Євген БОНДАРЕНКО”, – говориться у повідомленні. В ньому також додається, що „наразі СБУ намагається усіляко приховати факт вбивства і не видає тіло покійного”. Водночас, говориться далі у повідомленні, „лідер кримського відділення ЄСМ Костянтин КНИРІК підтвердити інформацію про загибель БОНДАРЕНКА „Новому регіону” не зміг”. „БОНДАРЕНКО приїхав вчора із Москви і був затриманий нам площі Нахімова у Севастополі. Усіх затриманих вчора активістів ЄСМ правоохоронці відпустили, а з ним зв’язку немає. Людини немає, зв’язку немає, досі його відшукати не можемо”, сказав К.КНИРІК „Новому регіону”.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ленінський районний суд Севастополя заборонив проводити у місті "Русский марш".