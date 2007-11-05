Синім дуже сподобалася ідея помаранчевих
«Тільки помаранчевих це не врятує»
Народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів Ярослав Сухий вважає, що Верховна Рада може позитивно проголосувати за зміну регламенту роботи щодо встановлення дня голосування в найвищому законодавчому органі, повідомляє сайт ПР.
“Тільки помаранчевих це не врятує. Я не вірю в дисциплінованість цих двох політичних сил (БЮТ і «НУ-НС»), цієї різношерстої компанії і хочу нагадати всім, що свого часу і Тимошенко і Турчинов пропонували голосувати за допомогою відбитків пальців. Але все це ні до чого, тому що є стаття Конституції, яка свідчить, що кожен депутат повинен голосувати тільки за себе», - підкреслив регіонал.
За його словами, ініціатива Миколи Катеринчука замінити норму регламенту Верховної Ради і встановити один день в тиждень для голосування законопроектів, його цілком влаштовує, і він підтримає її, якщо вона розглядатиметься в Парламенті. «Я особисто до такої пропозиції поставлюся спокійно, мені подобається така ідея», - зауважив він. - Я не проти голосувати раз на тиждень. Я до такої ініціативи ставлюся нормально і спокійно, така практика в роботі Верховної Ради вже була в III скликанні».
Але, на думку Ярослава Сухого, «потрібно зробити все, щоб народні депутати України були дисциплінованими і не пропускали засідання Верховної Ради. А якщо вони вважають, що у них є важливіші справи, то нехай цими справами і займаються, а у Верховній Раді повинні сидіти люди, які працюють професійно і голосують зрячими очима».