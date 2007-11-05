Синім дуже сподобалася ідея помаранчевих

Народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів Ярослав Сухий вважає, що Верховна Рада може позитивно проголосувати за зміну регламенту роботи щодо встановлення дня голосування в найвищому законодавчому органі, повідомляє сайт ПР.

“Тільки помаранчевих це не врятує. Я не вірю в дисциплінованість цих двох політичних сил (БЮТ і «НУ-НС»), цієї різношерстої компанії і хочу нагадати всім, що свого часу і Тимошенко і Турчинов пропонували голосувати за допомогою відбитків пальців. Але все це ні до чого, тому що є стаття Конституції, яка свідчить, що кожен депутат повинен голосувати тільки за себе», - підкреслив регіонал.

За його словами, ініціатива Миколи Катеринчука замінити норму регламенту Верховної Ради і встановити один день в тиждень для голосування законопроектів, його цілком влаштовує, і він підтримає її, якщо вона розглядатиметься в Парламенті. «Я особисто до такої пропозиції поставлюся спокійно, мені подобається така ідея», - зауважив він. - Я не проти голосувати раз на тиждень. Я до такої ініціативи ставлюся нормально і спокійно, така практика в роботі Верховної Ради вже була в III скликанні».

Але, на думку Ярослава Сухого, «потрібно зробити все, щоб народні депутати України були дисциплінованими і не пропускали засідання Верховної Ради. А якщо вони вважають, що у них є важливіші справи, то нехай цими справами і займаються, а у Верховній Раді повинні сидіти люди, які працюють професійно і голосують зрячими очима».