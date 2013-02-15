Кличко: сподіваємося, що найближчим часом Луценко вийде на волю
06:20, 15 лютого 2013Політика
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Лідер партії «УДАР» Віталій Кличко сподівається, що найближчим часом засуджений екс-міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко вийде на волю.
Віталій Кличко, Юрій Луценко, Володимир Шандра, Богдан Бенюк відзначають річницю Майдану / Фото : архів УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Кличко заявив на прес-конференції у Києві, відповідаючи на запитання щодо того, чи може українська влада, звільнивши Ю.Луценка, продемонструвати свою «поступливість у питаннях політичних переслідувань».
«Ми сподіваємося, що в найближчий час Юрій Луценко буде звільнений і вийде на свободу, - сказав В.Кличко. - Але на сьогоднішній день багато залежить від влади – це також не таємниця».
«Ми сподіваємося, що це відбудеться у найближчий час, і Президент зможе зробити такий крок – підписати указ про звільнення Луценка з в’язниці», - сказав В.Кличко.
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