Кличко: сподіваємося, що найближчим часом Луценко вийде на волю

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Кличко заявив на прес-конференції у Києві, відповідаючи на запитання щодо того, чи може українська влада, звільнивши Ю.Луценка, продемонструвати свою «поступливість у питаннях політичних переслідувань».

«Ми сподіваємося, що в найближчий час Юрій Луценко буде звільнений і вийде на свободу, - сказав В.Кличко. - Але на сьогоднішній день багато залежить від влади – це також не таємниця».

«Ми сподіваємося, що це відбудеться у найближчий час, і Президент зможе зробити такий крок – підписати указ про звільнення Луценка з в’язниці», - сказав В.Кличко.