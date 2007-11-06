Комуністи пересядуть на авто, щоб не чути про ”свої” злочини?

На сьогодні свої заявки на проведення мітингів та демонстрацій на Майдані Незалежності 7 листопада з нагоди річниці Жовтневої революції подали до Київської міської держадміністрації Комуністична партія України та Всеукраїнське об’єднання “Свобода”.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні з питань внутрішньої політики КМДА.

Згідно з поданими заявками, КПУ з нагоди 90-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції та річниці визволення Києва від німецьких загарбників планує провести 5 та 7 листопада автопробіг вулицями міста з залученням 15 автомашин, а також безпосередньо 7 жовтня - демонстрацію й мітинг за участю 10 тис. осіб. Планується, що колони учасників демонстрації пройдуть від метро “Арсенальна” до Майдану Незалежності, де проведуть мітинг. Після цього учасники заходу підуть до пам’ятника Леніну для покладання квітів. Час проведення акції – з 12.00 до 16.00.

ВО “Свобода” у день річниці Жовтневої революції планує провести на Майдані Незалежності акцію під назвою “”Злочини комунізму мають бути засуджені. Комуністичні злочини заборонені”. Захід передбачається провести за участю 5 тис. осіб. Час проведення вказаний з 8.00 до 22.00.

Водночас, в управлінні внутрішньої політики зазначили, що заявки щодо проведення масових заходів 7 листопада продовжуватимуть надходити. Щоб уникнути фізичних протистоянь між представниками різних політичних сил, їм буде запропоновано самостійно домовитись щодо розділення місць та часу проведення акцій, аби забезпечити безпеку громадянам. З цією метою завтра в першій половині дня в управлінні призначено проведення наради за участю представників КМДА та політичних сил.