У Києві вшанують воїнів-інтернаціоналістів

Завтра, 16 лютого, з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 24-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану у Києві, у Центральному будинку офіцерів Збройних Сил України відбудеться урочисте зібрання.

Як очікується, участь в урочистому заході візьмуть Віце-прем’єр-міністр України Костянтин Грищенко, Міністр оборони України Павло Лебедєв, голова Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) Сергій Червонописький, ветерани-«афганці», учасники бойових дій на території інших держав, інші почесні гості.

Програмою заходу планується зустріч Віце-прем’єр-міністра України з активом Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів). В заході передбачається участь Міністра оборони України, інших посадових осіб.

По завершенню у великій залі Центрального будинку офіцерів Збройних Сил України відбудуться урочисті збори та святковий концерт.

Зустріч представників ЗМІ, які бажають висвітлити даний захід, о 14.00 16 лютого в холі Центрального будинку офіцерів ЗС України (вул. Грушевського, 30/1).

Вхід тільки за паспортами!!! Для журналістів обов’язковою є наявність редакційного бейджа!!!

Акредитація обов’язкова і триватиме до 18.00 15 лютого!!!

За довідками та акредитацією звертатися за телефонами Департаменту преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України: (044) 253-20-73 та 253-03-19.