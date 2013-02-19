Власенко заявляє, що суддя бреше і свідків не існує

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина», про це захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко заявив на брифінгу.

За його словами, ніякої «справи Щербаня» не існує, це є політико-пропагандистський механізм з дискредитації Ю.Тимошенко.

«Абсолютно очевидно, що свідків не існує, вони вказують на мерців, які померли 10-15 років тому, або на наркоманів/алкоголіків, які їм щось розказували сильно напідпитку», - сказав С.Власенко і підкреслив що «все це не є доказом у кримінальному впровадженні».

Він наголосив, що справа про вбивство Є.Щербаня «фальшується тотально: покази свідків, матеріали справи та весь кримінальний процес». На переконання захисника, фальшуванням займаються судді, прокурори та тюремники.

«Суддя бреше… Вона направила у пенітенціарну службу повідомлення, що свідок захворів, а в судовому засіданні заявляє, що не знає, чому не з’явилася Тимошенко. Слухання призначаються з порушенням базових норм КПК, захисту не надається можливість підготуватися, але навіть у цих складних мовах стає зрозуміло, що ні справи, ні свідків немає», - підкреслив захисник.

Він також нагадав, що допити свідка на судовому засіданні в рамках досудового слідства проводяться лише у виключних випадках: або коли свідку загрожує небезпека, або якщо існує ймовірність, що він може не дожити до суду через стан здоров’я.

«Тоді у виключних випадках проводиться допит у рамках досудового слідства. Те, що зараз витворяє прокуратура і суд, до нового КПК немає жодного відношення», - сказав С.Власенко.

Він також додав, що прокуратура та захист знаходяться у нерівних умовах, оскільки адвокати змогли ознайомитися з 6-ма томами справи із 52-х нібито існуючих. Фактично захисники були позбавлені можливості підготуватися до допитів, оскільки не володіють інформацією, що казали попередні свідки.

Крім того, С.Власенко підкреслив, що захист позбавлений можливості обговорити матеріали справи з Ю.Тимошенко.

Разом з тим він зазначив, що захист зацікавлений у публічності допитів, оскільки громадськість має знати про «абсурд», який відбувається, хоча це є порушення базових норм Кримінального процесуального кодексу.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня 2013 року генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура України завершила розслідування кримінальної справи про вбивство у 1996 році народного депутата Є.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром Павлом Лазаренком умисного вбивства з корисливих мотивів.

Печерський райсуд Києва з 13 по 15 лютого у рамках досудового розслідування справи про вбивство Є.Щербаня допитав двох свідків – Ігоря Мар'їнкова та Сергія Зайцева.

Допити свідків відбувалися за відсутності Ю.Тимошенко.

Сьогодні суддя мала допитувати колишнього губернатора Донецької області Володимира Щербаня, однак він подав заяву, що не може бути присутнім на засіданні через хворобу. Допит В.Щербаня перенесено на 4 березня.