Суд дав свідкові у справі Щербаня два тижні, щоб одужати

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення сьогодні в ході судового засідання Апеляційного суду Києва ухвалила слідчий суддя Печерського районного суду Ганна Медушевська.

“У зв’язку з неявкою на судове засідання учасників даного провадження у справі оголошується перерва до 4 березня 11.00”, - зазначила Г.Медушевська.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня 2013 року генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура України завершила розслідування кримінальної справи про вбивство у 1996 році народного депутата Є.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром Павлом Лазаренком умисного вбивства з корисливих мотивів.

Печерський райсуд Києва з 13 по 15 лютого у рамках досудового розслідування справи про вбивство Є.Щербаня допитав двох свідків – Ігоря Мар'їнкова та Сергія Зайцева.

Допити свідків відбувалися за відсутності Ю.Тимошенко.