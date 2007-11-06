Богатирьова прийшла у Верховну Раду, зробила заяву і пішла

Представник Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА пропонує відкласти засідання Підготовчої групи з організації першого засідання Верховної Ради 6-го скликання до завершення процедури реєстрації народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.БОГАТИРЬОВА повідомила сьогодні журналістам, залишаючи засідання Підготовчої групи у ВР.

«Ми зараз йдемо на реєстрацію, і згідно із законом, коли зареєструємось, братимемо участь у Підготовчій групі», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Вона пояснила мету свого приходу на засідання Групи необхідністю зробити таку заяву. «Ми попросили всіх використати цей час для того, аби кожна група змогла підготувати свої пропозиції і відкласти (засідання) до того, як будуть усі зареєстровані. Це стосується Блоку Литвина, нас і КПУ. Не всі зареєстровані і в БЮТ», - відзначила вона.

Засідання робочої групи також залишив перший заступник голови ВР 5-го скликання, представник КПУ Адам МАРТИНЮК і представник КПУ Валентин МАТВЕЄВ.