Мороз каже, що можна зібратися завтра. Або пізніше. Або без нього

Голова Верховної Ради V скликання Олександр МОРОЗ пропонує перенести на завтра засідання Підготовчої групи з організації першої сесії ВР VІ скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ повідомив сьогодні журналістам.

«Я запропонував зібратися всім завтра, перед цим порадившись. Вони зберуться, і якщо їх це влаштує, проведуть засідання завтра. Або пізніше. Час ще є», - сказав О.МОРОЗ.

Також голова ВР 5-го скликання сказав, що поки не прийняв рішення про свою участь в засіданні Підготовчої групи. «Якщо буде повний склад робочої групи – я прийду, якщо знову буде подібна ситуація, як сьогодні, то я не прийду. Але є одна обставина: засідання робочої групи може проходити і без голови Верховної Ради попереднього скликання», - пояснив він.

О.МОРОЗ також повідомив, що сьогодні на засіданні групи з підготовки першої сесії ВР VІ скликання присутні 19 з 30 представників, делегованих до її складу 5 політичними силами. Відразу після початку засідання зал покинули представник Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА, представники КПУ Адам МАРТИНЮК і Валентин МАТВЄЄВ, а також представник Блоку Литвина Ігор Шаров.

За словами О.МОРОЗА, блок НУ-НС замінив у складі робочої групи Юрія ЛУЦЕНКА Тарасом СТЕЦЬКІВИМ.

Як повідомляв УНІАН, Партія регіонів пропонує перенести засідання Підготовчої групи з організації першого засідання Верховної Ради 6-го скликання до завершення процедури реєстрації народних депутатів.