НУ-НС підтримає і Плюща, аби тільки його вніс Ющенко

Блок «Наша Україна – Народна самооборона» чекає позиції Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо кандидатури на посаду голови Верховної Ради.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомив представник блоку НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.

«Якщо це буде ПЛЮЩ, то він буде нами підтриманий, якщо буде КИРИЛЕНКО - тим паче, оскільки керівні органи нашого блоку визначилися з цією кандидатурою. Ми чекаємо позиції Президента», - сказав Р.ЗВАРИЧ.

При цьому він підкреслив, що кандидатура секретаря РНБО Івана ПЛЮЩА на посаду голови ВР VІ скликання від блоку НУ-НС не обговорювалася. «Обговорювалася тільки кандидатура КИРИЛЕНКА», - зазначив Р.ЗВАРИЧ.