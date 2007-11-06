Ірина Геращенко пішла з УНІАН

Президент інформаційного агентства УНІАН Ірина ГЕРАЩЕНКО пішла з посади у зв’язку з обранням народним депутатом України на позачергових виборах до Верховної Ради України за списком блоку “Наша Україна - Народна самооборона”.

Вона подякувала колективу агентства за співпрацю і зазначила, що цей рік був “надзвичайно успішним для агентства, яке посилило свої позиції в українському медіа-просторі, розширило коло своїх передплатників та запропонувало кілька нових успішних проектів”. “Щомісяця розширюється коло наших партнерів. УНІАН на сьогодні є найбільш цитованим українським агентством, і ми надзвичайно цінуємо довіру і увагу наших передплатників, колег і партнерів” – наголосила І.ГЕРАЩЕНКО, зазначивши, що для неї “була велика радість і честь - очолювати колектив, славний своїми традиціями, професіоналізмом, сильними особистостями, відданістю нормам свободи слова і патріотизмом до України, якостями, які сьогодні так необхідні українській журналістиці”.

“Рівно рік тому я повернулася в журналістський цех, і цей рік був важливим у моєму професійному житті, за що я дякую рідному агентству”, – сказала І.ГЕРАЩЕНКО.

Також І.ГЕРАЩЕНКО запевнила колег, що в новій якості політика підтримуватиме всі законопроекти, що стосуватимуться розвитку інформаційної сфери, створення суспільного телебачення і цифрового мовлення, розвитку мультимедійних проектів, захисту вітчизняного медіа-простору, підтримки Інтернет і захисту свободи слова в Україні.