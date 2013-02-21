Колишня дружина Власенка не розуміє, чому його вимагають відпустити за кордон

«Питання ставлення Власенка до своєї колишньої сім'ї, до своїх дітей - це наша особиста справа», - йдеться у її зверненні, переданому УНІАН.

«Я сподіваюся, що шановний представник від ПАРЄ, депутат нідерландського парламенту Пітер Омцігт має власних дітей. Сподіваюся, він не забув, що будучи віце-президентом комітету з соціальних питань та сім'ї особисто займався питаннями захисту дітей. Пану Омцігту, члену Християнської Демократичної партії перш ніж робити такі заяви і захищати Власенка, спочатку треба було вимагати від Власенка випустити за кордон свою власну дочку», - заявляє Окунська.

«На жаль, вона, на відміну від Ваших власних дітей, пане Омцігт, не може відпочивати так, як відпочивають вони. Тому, я прошу всіх політиків, незалежно від їх рангу або держави надалі не заважати моїй боротьбі із захисту інтересів власних дітей зі своїми політичними іграми!», - зазначає екс-дружина Власенка. «Більш того вважаю, що такі безапеляційні вимоги представника Вельмишановної європейської інституції зазіхають на мої права і права моїх дітей. Я буду шукати захист і у Генерального Секретаря ПАРЄ і у європейських інституцій із захисту прав жінок, тому що нікому не дозволю образити своїх дітей. Я готова відстоювати права своїх дітей в Європейському Суді!», - йдеться у зверненні Окунської.

«Втім, якщо пан Омцігт так хоче побачити мого колишнього чоловіка в Європі, нехай вплине на нього щоб він виконав рішення суду і виплатив аліменти, віддав дітям їх майно і я сама звернуся до суду щоб зняли заборону. Нехай їде в Європу, хоч назавжди, він багато чому зможе навчити депутатів ПАРЄ. Наприклад, як бити дружину на очах у власних дітей. Не думаю що це знайде схвалення у колег пана Омцігта. А може у пана Омцігта є бажання самому виплатити моїм дітям те що їм належить за рішенням суду? », - запитує Наталія Окунська.

Вчора, за інформацією Окунської, під час зустрічі доповідача ПАРЄ, депутата Парламенту Нідерландів Пітера Омцігта з українськими парламентаріями європейський колега озвучив вимогу щоби народному депутату від фракції Батьківщина, Сергію Власенку була надана можливість виїхати за кордон. Раніше Печерський районний суд задовольнив клопотання Наталії Окунської та заборонив Власенку виїзд за кордон до виконання ним рішення цього ж суду за цивільним позовом Окунської про розділ майна.