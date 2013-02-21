У Коморовського кажуть, що за вечерею з Януковичем була серйозна дискусія

Про це УНІАН повідомила прес-секретар глави Польської держави Анна Тшаска-Вєчорек.

Вона сказала, що президенти розмовляли близько півтори години під час вечері, зауваживши, що в ході розмови були порушені усі анонсовані раніше теми.

Прес-секретар відзначила, що форма проведення розмови не вплинула на серйозність дискусії.

"Те, що розмова відбувається під час вечері не означає, що не порушуються теми, про які говорилося раніше", - сказала співрозмовник агентства.

Вона також зазначила, що сьогодні відбудеться "офіційна частина" візиту, в рамках якої матиме місце трьохстороння зустріч президентів Польщі, України та Словаччини.

На тему: Перед самітом Україна-ЄС від Януковича чекають «якогось значного жесту»

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого міністр канцелярії Президента Польщі Яромір Соколовський зазначив, що головною темою розмов з Президентом України стане виконання українською владою умов, необхідних для підписання договору про Асоціацію з ЄС в листопаді 2013 року на саміті "Східного партнерства".

Він говорив, що глави Польщі та Словаччини будуть переконувати В.Януковича зробити "якийсь значущий жест" перед самітом Україна-ЄС 25 лютого, що збільшить шанси підписання договору про асоціацію в цьому році.

Довідка УНІАН. Політики Євросоюзу закликають українську владу звільнити засуджених колишніх урядовців України на чолі екс-прем'єром Юлією Тимошенко, вважаючи їх справи "політично мотивованими" та деякі з них категорично виступають проти підписання договору про асоціацію поки ув'язнені українські політики залишатимуться в тюрмі.

Українська влада вважає правомірним засудження Ю.Тимошенко та закликає Євросоюз не робити з цієї справи перешкоду для європейської інтеграції України.