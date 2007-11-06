Кириленко чекає, коли настане той самий понеділок

Лідер НУНС В`ячеслав Кириленко закликає не звертати увагу на відсутність підписів кількох членів блоку під намірами щодо створення демократичної коаліційних і запевняє, що саму угоду підпишуть усі члени блоку.

Так він прокоментував інформацію про те, що троє представників НУНС досі не підписали відповідний протокол.

За словами Кириленка, "підписів станом на початок засідання підготовчої групи не було, можливо вони є тепер".

Він також не відповів на питання про те, чи повідомляли його про причини затримання підписання, "бо вони пообіцяли в понеділок, і всі чекають, коли цей понеділок настане".

"Я раджу скерувати це питання до них. Я відповідаю за те, щоб 72 голоси було для коаліції демократичних сил. Тоді, коли парламент збереться, 72 глос за коаліцію у нас буде", - додав він.

Українська правда