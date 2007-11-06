Львівські депутати вказали Ющенку на колишнього офіцера КДБ

Депутати Львівської обласної ради ухвалили звернення до Президента України Віктора ЮЩЕНКА та голови Верховної Ради України VI скликання з проханням переглянути всі політичні рішення щодо участі України в Співдружності незалежних держав (СНД).

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облради, звернення було ухвалено 31 жовтня під час засідання XVI сесії Львівської обласної ради V скликання підтримали 86 зі 120 депутатів.

У тексті звернення, переданому УНІАН, зокрема наголошується на тому, що «призначення секретарем СНД Сергія ЛЕБЕДЄВА, колишнього високопоставленого офіцера КДБ СРСР, викликає глибоке занепокоєння щодо можливої підміни в майбутньому економічних пріоритетів політичними, що можуть зашкодити іміджу Української держави».

Коментуючи журналістам це рішення облради, депутат Андрій РОЖНЯТОВСЬКИЙ, висловив думку, що «після виходу з СНД альтернативним варіантом для України може стати практика укладання дво- або тристоронніх угод з окремими державами про співпрацю та торговельно-економічні домовленості».

Як поінформували у прес-службі Львівської облради, на даний час над цим рішенням обласної ради працює спеціальна група, яка узгодить текст звернення з усіма правовими нормами. Документ після підписання головою Львівської облради Мирославом СЕННИКОМ буде напралено до Секретаріату Президента та до голови Верховної Ради України.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня Рада глав країн-учасниць Співдружності незалежних держав ухвалила рішення про обрання головою Виконавчого комітету – виконавчим секретарем СНД представника Росії Сергій ЛЕБЕДЄВА. За даними російських інформагентств, раніше С.ЛЕБЕДЄВ очолював Службу зовнішньої розвідки РФ.