Єфремов розповів, що робили на переговорах з опозицією Арбузов і Клюєв

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів, О.Єфремов сказав: “Арбузов, як закріплений від Кабінету міністрів, достатньо часто присутній на засіданнях, які проводяться у керівника парламенту, і в його обов’язки взагалі-то входить присутність на цих нарадах і на погоджувальних радах”.

Стосовно А.Клюєва, О.Єфремов зауважив, що до обов’язки секретаря РНБО входить контроль за роботою державних установ. “Тим паче за процесами, які на межі державної безпеки”, - додав О.Єфремов.

Відповідно, за його словами, присутність С.Арбузова та А.Клюєва у ВР “обумовлена їхніми посадовими обов’язками і відповідальністю”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 лютого, лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк наголосив, що два дні тому, по суті, опозиція практично домовилась з більшістю про те, що парламент голосуванням руками ухвалить закон про зміни до Регламенту ВР, які унеможливлять голосування депутатів за своїх колег. «Але тут з’явився Клюєв», - зазначив він. “З’явився він з однією метою - за нашою інформацією, він переконав Віктора Януковича, що потрібна дестабілізація, що не потрібно йти на особисте голосування, тому що у випадку особистого голосування фракція Партії регіонів втрачає більшість в парламенті і втрачає можливість результативно голосувати”, - заявив А.Яценюк.

7 лютого О.Єфремов повідомив, що С.Арбузов три дні намагається переконати опозицію розблоковувати роботу Верховної Ради, щоб приймати запропоновані урядом законопроекти.

Нагадаємо, з 4 лютого депутати від опозиції заблокували роботу ВР, вимагаючи забезпечити персональне голосування депутатів.