Яценюк: Клюєв переконав Януковича, що треба дестабілізувати ВР

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції “УДАР” Віталій Кличко повідомив на брифінгу.

За його словами, на даний час домовленостей між опозицією та більшістю не досягнуто.

В.Кличко наголосив, що з боку опозиції не може бути жодних компромісів у питанні персонального голосування депутатів. Він додав, що компроміси можуть бути лише стосовно технічних нюансів вирішення цього питання.

Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк наголосив, що два дні тому, по суті, опозиція практично домовилась з більшістю про те, що парламент голосуванням руками ухвалить закон про зміни до Регламенту ВР, які унеможливлять голосування депутатів за своїх колег.

«Але тут з’явився Клюєв», - зазначив він.

“З’явився він з однією метою - за нашою інформацією, він переконав Віктора Януковича, що потрібна дестабілізація, що не потрібно йти на особисте голосування, тому що у випадку особистого голосування фракція Партії регіонів втрачає більшість в парламенті і втрачає можливість результативно голосувати”, - заявив А.Яценюк.

Він також додав, що всередині фракції ПР “є чотири різні групи, і там зараз проблем в десятки разів більше, ніж у будь-якій іншій політичній силі”.

За словами А.Яценюка, зараз у фракції Партії регіонів йде боротьба за те, хто контролюватиме партію: секретар РНБО Андрій Клюєв, прем’єр-міністр Микола Азаров, нинішній голова фракції Олександр Єфремов чи все таки Президент Віктор Янукович залишиться.

“В рамках цієї війни вони вирішили, що парламент може бути заручником їхньої політичної війни — за вплив на гроші, за вплив на бюджет, за вплив на голоси”, - підкреслив А.Яценюк.

Він наголосив, що саме з цих причин були “зірвані всі домовленості”.

Як повідомляв УНІАН, опозиційні депутати з 4 лютого, з дня відкриття другої сесії Верховної Ради сьомого скликання, заблокували трибуну і президію парламенту, вимагаючи забезпечити персональне голосування.