Міліція перекрила Майдан: ”Октябрьская революция!”

Вихід зі станції метро "Майдан Незалежності" у Києві вранці у середу, 7 листопада, перекрито.

На шляху до виходу стоїть ланцюжок працівників МВС.

На запитання, з чи це пов’язано, працівник метрополітену лаконічно відповів: "Октябрьская революция!".

Як відомо, Комуністична партія України та ВО "Свобода" планували провести 7 листопада на Майдані Незалежності свої акції: Компартія – з нагоди 90-річчя Великої Жовтневої революції, "Свобода" – під гаслом "Злочини комунізму мають бути засуджені. Комуністичні злочини заборонені".

Оскільки вони не змогли домовитись про розмежування своїх акцій у часі чи просторі, Київська міська держадміністрація звернулася до суду.

У вівторок, 6 листопада, Окружний адміністративний суд Києва заборонив Компартії та ВО "Свобода" проведення акцій 7 листопада на Майдані Незалежності та Хрещатику.

Українська правда