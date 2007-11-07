Яценюк підтвердив позицію України щодо Грузії

Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Грузії Гелою БЕЖУАШВІЛІ, у ході якої глави зовнішньополітичних відомств торкнулися питання внутрішньополітичної ситуації в цій країні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, А.ЯЦЕНЮК підтвердив позицію України щодо підтримки демократичних процесів у Грузії та висловив сподівання, що їх розвиток відбуватиметься з дотриманням винятково конституційних норм.

А.ЯЦЕНЮК наголосив на важливості подальшого діалогу між владою та опозицією без застосування будь-яких радикальних методів задля мирного виходу із ситуації, що склалася.

Сторони обговорили також актуальний стан двостороннього співробітництва, зокрема в економічній і гуманітарній сферах.