Станція метро “Майдан Незалежності” тимчасово не працює

Сьогодні в Києві станція метро “Майдан Незалежності” не працює в режимі “вхід-вихід”.

Як повідомила агентству УНІАН чергова по метрополітену, поїзди курсують у звичному режимі, але немає виходу назовні зі станції. В той же час є можливість переходу на станцію метро “Хрещатик” та пересадка на інші поїзди. Чергова зазначила, що не визначена година, до котрої буде такий режим роботи метрополітену, але додала, що станція буде відкрита “після завершення мітингів”.

З боку Європейської площі вулиця Хрещатик перекритий щитами. З усіх сторін Майдан незалежності також перекритий щитами і є міліцейські пости. Рух машин заборонений.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на начальника Головного управління з питань внутрішньої політики Київської міської державної адміністрації Віктора ГОНЧАРУКА, Окружний адміністративний Суд Києва заборонив Комуністичній партії України та Всеукраїнському об’єднанню “Свобода” проведення акцій 7 листопада на Майдані Незалежності та Хрещатику. КПУ має право провести свої заходи з нагоди 90-річчя Жовтневої революції на Арсенальній площі та, при бажанні, спуститися колонами до Європейської площі. А оскільки ВО “Свобода” подавала заявку на проведення своєї акції «Злочини комунізму мають бути засуджені, комуністична ідея - заборонена» тільки на Майдані Незалежності, то тепер, після рішення суду, вони не можуть 7 листопада проводити жодних заходів.