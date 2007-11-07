Міліція стереже Майдан від лівих і правих

Сьогодні в Києві для уникнення сутичок між лівими і правими політичними силами під час проведення масових заходів з нагоди 90-ї річниці Жовтневої революції співробітники міліції перекрили периметр навколо Майдану Незалежності.

Як передає кореспондент УНІАН, так, зокрема, металевими парканами відгороджено Майдан Незалежності з боку Європейської площі, вулиць Інститутської, Городецького, Прорізної, Михайлівської, Софіївської.

Наразі на Майдані Незалежності чергує чимала кількість співробітників міліції. Також на місці будівлі колишнього Міністерства екології стоїть понад десять автобусів, в яких знаходяться бійці спецпідрозділу МВС «Беркут».

Запланована на 8.00 акція Всеукраїнського об’єднання «Свобода» чомусь не відбулася.

Як повідомляв УНІАН, окружний адміністративний Суд Києва заборонив Комуністичній партії України та Всеукраїнському об’єднанню “Свобода” проведення акцій 7 листопада на Майдані Незалежності та Хрещатику.

Таким чином, КПУ має право провести свої заходи з нагоди 90-річчя Жовтневої революції на Арсенальній площі та, при бажанні, спуститися колонами до Європейської площі. Але їм заборонено йти до пам’ятника Леніну через Хрещатик.

Натомість, оскільки ВО “Свобода” подавала заявку на проведення своєї акції «Злочини комунізму мають бути засуджені, комуністична ідея - заборонена» тільки на Майдані Незалежності, то тепер, після рішення суду, вони не можуть 7 листопада проводити жодних заходів.