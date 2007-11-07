Симоненко думає, що Ющенко ”хоче відродити фашизм у країні”

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО вважає, що для об`єднання в Україні лівих політичних сил необхідно створити так званий "лівий фронт".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Києві після покладання квітів до пам`ятника Леніну на честь 90-ї річниці Жовтневої революції.

На думку П.СИМОНЕНКА, таку ініціативу КПУ мають підтримати всі українські політичні сили лівого толку. Він також упевнений, що таке політичне формування має виступити проти Президента України Віктора ЮЩЕНКА, який "хоче відродити фашизм у країні".