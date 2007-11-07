Черновецький просить не махати кулаками на Майдані

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ закликав політичні сили не використовувати Майдан Незалежності як арену для з`ясування відносин.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КМДА.

«Досить вже використовувати одну з найвизначніших пам`яток Києва і України - Майдан Незалежності - як місце, де можна зводити політичні рахунки і кулаками доводити опонентам правильність своїх ідей», - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

«Ніхто з політиків не підраховував яких збитків зазнає столиця, коли головна площа країни перетворюється на місце для мітингів, скільки коштує міському бюджету прибирання сміття після політичних туристів, і скільки праці і сил коштує забезпечення порядку», - відзначив Київський міський голова. За його словами, столична влада не проти проведення мітингів, але коли декілька політичних сил діаметрально протилежних поглядів намагаються в одному місці і в один час проводити збори своїх прихильників, то нічого хорошого з цього не вийде. Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ порадив справами, а не шляхом мордобою, відстоювати свої політичні погляди.

Київський мер також заявив, що подібні заходи ніяк не роблять столицю України привабливою для туризму. «Не слід забувати, що Київ - столиця європейської держави. Бодай один раз побачивши, як між собою з`ясовують стосунки представники однієї нації, однієї країни, іноземні туристи вже ніколи більше не відвідають Україну вдруге. Тож не варто забувати, що Київ - це обличчя України. І це обличчя не повинне бути з синцями і подряпинами», - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.