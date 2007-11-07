У Львові націоналісти побилися з комуністами

Сьогодні на площі біля монументу Слави на вул. Стрийській у Львові відбулися акції лівих сил з нагоди 90-ї річниці Жовтневої революції та акція протесту під гаслом «Геть комуністичну чуму!» представників всеукраїнського об’єднання «Свобода» і Конгресу українських націоналістів.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у заходах взяли близько 100 представників Комуністичної партії України та Прогресивної соціалістичної партії України, а також приблизно стільки ж представників «Свободи» та КУНу. Учасники паралельних акцій були розділені подвійним кордоном міліції та турнікетами.

Вже на початку мітингів радикально налаштовані представники «Свободи» закидали яйцями монумент Слави воїнам-визволителям та учасників мітингу лівих сил. У відповідь ліві скандували «Геть бандерівців!».

У ході своєї акції члени ВО «Свобода» спорудили символічну шибеницю, на якій було підвішено макети із зображенням лідера комуністів Петра СИМОНЕНКА, лідера ПСПУ Наталії ВІТРЕНКО, а також Володимира Леніна та Йосипа Сталіна. Промови комуністів заглушалися вигуками «свободівців» «Смерть комуністичній чумі!». Також учасники акції протесту правих сил в ході акції спалили принесені з собою чотири прапори КПУ.

Паралельні акції охороняло близько 300 працівників міліції, площа була оточена кількома машинами з бійцями спецпідрозділів.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник начальника Головного управління МВС України у Львівській області Володимир ДИТЮК, в ході сутичок між учасниками акцій працівниками міліції було затримано восьмеро осіб, які намагалися вчинити заворушення та бійку.

«Ми зараз встановлюємо, до яких політичних сил вони себе відносять. Їх затримано за порушення громадського порядку та провокаційні дії під час масових заходів», - зазначив В.ДИТЮК.

Після завершення мітингу представників Компартії та ПСПУ працівники міліції поодинці під конвоєм заводили у спеціально підігнаний автобус з метою уникнення подальших сутичок.

У даний час учасники акцій розійшлися з площі, біля монументу Слави залишилися пошматовані макети політичних діячів, обгорілі прапори КПУ, розкидані вінки та квіти, а пам’ятник стоїть обліплений патьоками яєць та шкаралупи.