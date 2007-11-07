Ключковський каже, що з непідписантами розберуться ”мирним шляхом”

Член блоку “Наша Україна - Народна самооборона” Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ вважає, що питання з непідписантами заяви про формування коаліції між БЮТ та НУ-НС буде вирішено “не юридичним, а мирним шляхом”.

Про це він сказав в інтерв’ю агентству УНІАН, коментуючи вчорашні висловлювання голови Політради НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКА, який зазначив, що ті, хто “відчув, що він за широку коаліцію”, мають про це заявити, і “в нас є ще час, щоб три наступні депутати, які пройшли за списком НУ-НС, увійшли до депутатської фракції НУ-НС».

Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ зазначив, це питання юридично вирішити досить складно. За його словами, згідно з законодавством України, виключити кандидатів в народні депутати України після виборів неможливо. Він підкреслив, що це можливо зробити лише в передвиборчий період. За його словами, після виборів кандидат може бути виключений із списку лише згідно з власноруч поданою ним заявою.

Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ зазначив, що “мені не хотілося, щоб такі питання вирішувались юридичним шляхом, оскільки завжди є можливість “мирно” домовитись”. В той же час він додав, що навколо ситуації із підписанням заяви “більше нагнітається ситуація”, ніж вона є насправді серйозною.

Водночас інші представники блоку “НУ-НС” вважають, що ситуація буде вирішена після втручання в неї Президента України, Почесного голови партії “Народний Союз Наша Україна” Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, прес-служба блоку НУ-НС 1 листопада поширила інформацію, що зобов`язання ввійти до складу однойменної фракції і підписати коаліційну угоду з БЮТ підписали 69 із 72 народних депутатів, обраних за списком НУ-НС у Верховну Раду України шостого скликання. Не поставили свої підписи Іван ПЛЮЩ, Ігор КРІЛЬ і Василь ПЕТЬОВКА. Пізніше прес-служба блоку заявила, що І.КРІЛЬ і В.ПЕТЬОВКА підпишуть парафовану угоду про створення демократичної коаліції у понеділок – 5 листопада.

6 листопада І.КРІЛЬ у коментарі «Газеті 24» заявив, що не має наміру підписувати угоду про створення коаліції між БЮТ і НУ-НС.